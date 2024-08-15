Irak ile güvenlik mutabakat zaptı imzalandı! Bakan Fidan: İş birliğimiz üst seviyeye taşınacak

15 Ağustos 2024 18:33 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 19:03

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını açıklayan Bakan Fidan, bunun tarihi önemde olduğunun altını çizdi.

TARİHTE BİR İLK!

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma tarihi önemi haizdir.

Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.

"TEMASLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbesti uygulamasını 1 Eylül itibariyle başlatma kararı aldık"