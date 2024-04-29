Son dakika! Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüştü 

29 Nisan 2024 20:40 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 21:47

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre, Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile görüşme gerçekleştirdi.

Aynı zamanda, Bakan Fidan'ın Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldiği bildirildi.

ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da akşam üzeri bir araya gelmişti.

Fidan'ın, ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi ve İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladığı ifade edilmişti.