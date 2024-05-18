Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son dakika! Bakan Fidan, Pakistan'a gidecek

Son dakika! Bakan Fidan, Pakistan'a gidecek

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 May 2024 10:11 - Güncelleme : 18 May 2024 10:45
Son dakika! Bakan Fidan, Pakistan&#039;a gidecek

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19-20 Mayıs tarihlerinde Pakistan'da olacak. Fidan'ın ziyaretinde ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Fidan'ın ziyaretinin 19-20 Mayıs tarihlerinde olacağın aktarıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...