Son dakika! Bakan Fidan, Pakistan'a gidecek
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 May 2024 10:11 - Güncelleme : 18 May 2024 10:45
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19-20 Mayıs tarihlerinde Pakistan'da olacak. Fidan'ın ziyaretinde ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Fidan'ın ziyaretinin 19-20 Mayıs tarihlerinde olacağın aktarıldı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
Kaynak: tgrthaber.com