Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son dakika | Bakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma tehlikeli

Son dakika | Bakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma tehlikeli

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 11:42
Son dakika | Bakan Fidan&#039;dan nükleer savaş açıklaması: Ortadoğu ve Asya Pasifik&#039;teki silahlanma tehlikeli

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da TRT World Forum'da konuştu. Bakan Fidan yine nükleer savaş konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ artan bölgesel gerilimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT World Forum'da konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, ''(Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma) Bu dünyayı bir uçurumun kenarına hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir'' dedi.

NÜKLEER SAVAŞ UYARISI

Dışişleri Bakanı Fidan Ortadoğu​ ve Asya Pasifik'teki silahlanmaya karşı tüm dünyayı uyardı. Bakan Fidan, ''Bu dünyayı bir uçurumun kenarına hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir'' dedi.

Son dakika | Bakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma tehlikeli - 1. Resim

Netanyahu ve Gallant'ı tutuklama kararını değerlendiren Fidan, ''Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
hakan fidansilahlanmaortadoğu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...