Son dakika | Bakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma tehlikeli

30 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 11:42

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da TRT World Forum'da konuştu. Bakan Fidan yine nükleer savaş konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika | Bakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bu insanlık için uyarıdır

Son dakika | Bakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bu insanlık için uyarıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ artan bölgesel gerilimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT World Forum'da konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, ''(Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma) Bu dünyayı bir uçurumun kenarına hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir'' dedi.

NÜKLEER SAVAŞ UYARISI

Dışişleri Bakanı Fidan Ortadoğu​ ve Asya Pasifik'teki silahlanmaya karşı tüm dünyayı uyardı. Bakan Fidan, ''Bu dünyayı bir uçurumun kenarına hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir'' dedi.

Netanyahu ve Gallant'ı tutuklama kararını değerlendiren Fidan, ''Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz'' ifadelerini kullandı.