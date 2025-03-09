Bakan Fidan'dan kritik çağrı: Suriye konusunda sorumluluk alınmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantıya katılmak üzere Amman'a ulaştı.

Ülkelerin üst düzey yetkililerinin yer aldığı 5'li toplantı tamamlandı. Toplantının ardından Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanları ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası konuşan Bakan Fidan, önemli bir çağrıda bulundu.

"SURİYE'DE OLANLAR PROVOKASYON"

Lazkiye'deki olaylara ilişkin konuşan Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz. Bölge ülkeleri Suriye konusunda sorumluluk almalı. ifadelerini kullandı.