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 | Baran Aksoy

Bakan Fidan'dan kritik çağrı: Suriye konusunda sorumluluk alınmalı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında Amman'da düzenlenen toplantı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Bakan Fidan, "Suriye konusunda sorumluluk alınmalı" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 19:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantıya katılmak üzere Amman'a ulaştı.

Ülkelerin üst düzey yetkililerinin yer aldığı 5'li toplantı tamamlandı. Toplantının ardından Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanları ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası konuşan Bakan Fidan, önemli bir çağrıda bulundu.

"SURİYE'DE OLANLAR PROVOKASYON"

Lazkiye'deki olaylara ilişkin konuşan Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz. Bölge ülkeleri Suriye konusunda sorumluluk almalı. ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

LAZKİYE'DE NE OLUYOR?
Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen sivillerin oluşturduğu kaydedildi.
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