Son dakika | Bakan Fidan'dan savaş açıklaması: Nükleer riske dönüşebilir

30 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:06

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''AB ile iş birliğini derinleştirmeyi ele aldık. Gümrük birliği ve vize konularını ele aldık'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Gazze’de soykırım devam ediyor. İsrail Gazze’deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Gazze’de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria’ya da taşımış durumda. İsrail savaşı farklı cephelerde yayma peşinde. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor” dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Hakan Fidan, ''Bir an önce çatışmalar durmalı. Savaş, nükleer savaşa dönebilir, büyük risklere açık. En azından bu sesin ölmemesi gerekiyor. Çoğu zaman Batı'da katıldığımız ortamlarda diyalog ve barışla ilgili görüşler çok cılız kalıyor. Böyle bir barışın olabileceğini dile getirmek önemli olarak görüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye gibi birkaç ülke ekonomik siyasi tavırlarını koyuyor. Daha büyük bir baskı mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor. Nasıl ki Ukrayna topraklarının işgal edilmesine karşıysak. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşıyız” dedi.