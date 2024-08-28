Son dakika | Bakan Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor! AB'den kritik Türkiye adımı

28 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:35

Son dakika | İsrailli Bakan Katz Batı Şeria için küstah çağrı! Filistinliler için 'zorla tahliye' istedi

Son dakika | İsrailli Bakan Katz Batı Şeria için küstah çağrı! Filistinliler için 'zorla tahliye' istedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanlığı Gayriresmi Toplantısı'na davet edilmişti. AB'nin bu davetine olumlu cevap verildi ve Bakan Fidan'ın yarın Brüksel'e gideceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, AB'nin daveti Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılmasına ilişkin çağrıya yönelik bir diyalog arayışı olarak değerlendirildiği belirtildi.

UKRAYNA VE GAZZE GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da davet edildiği toplantıda Ukrayna, Gazze ve Venezuela gibi güncel meselelerin masaya yatırılacağı aktarıldı.

RUS KAYNAKLARI UKRAYNA İÇİN KULLANILACAK

Toplantının gündeminde özellikle Ukrayna ve Orta Doğu'daki son gelişmelerin üzerinden durulacak. Bakanlar, Rusya üzerindeki baskının artırılması ve yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını kolaylaştıracak adımları değerlendirecek.

AB'nin "Ukrayna Yardım Fonu" gibi yeni mali araçlarla Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların artırılması da gündemde olacak.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Orta Doğu oturumu genel hatlarıyla Gazze ve Batı Şeria'daki durumun tartışılmasını ve çatışmayı azaltmanın yollarını aramayı içerecek.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'deki ateşkes çabaları için devam eden müzakereler ele alınacak, durumun Lübnan'daki yansımaları ve bu ülkeyi destekleme ihtiyacı görüşülecek.