Son dakika | Bakan Hakan Fidan Kahire'de açıkladı: Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor!

05 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:34

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bugünlerde Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içindeyiz. Cumhurbaşkanı Sisi'in ülkemize yapacağı ziyarette işbirliği toplantısı da yapılacak. Kendisini en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi ifade ettim.

Cumhurbaşkanının Ankara ziyareti ilişkilerimize büyük bir ivme kattı. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırmıştık. Bunu hayata geçireceğimize inanıyoruz.

İkili ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışacağız. Bölgemiz ateş çemberine döndü. Netanyahu barış istemiyor. Savaş suçluların yeri parlemento kürsüsü olamaz. Netanyahu bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor. Netanyahu'ya 'dur' denilmezse tüm dünya bedel öder.

Müzakerelerde Filistinliler yapıcı bir yaklaşım sergilerken, oyun bozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. Ortadoğu'da barışın yolu bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. İsrail'in uluslararası divanda yargılanma sürecinin yakın takipçisiyiz. Dosyamızı çarşamba günü mahkemeye sunacağız.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler baş suçludur. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'nun ABD'de konuşma yaptığını gördük. Savaş suçlullarının oturması gereken yer kongre değil sanık sandalyesi olmalıdır.

Gazze'ye 56 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdık. İsrail bombalarla öldüremediği Gazzelileri aç ve susuz bırakıyor. Daha önce İsrail'in yargılandığı soykırım davasının müdahili olacağımızı açıklamıştık. Çarşamba günü başvuru dosyamızı mahkemeye teslim ediyoruz.

SİSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaretin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bugün gerçekleşen görüşmede de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ele alındığını belirtti. Abdulati, görüşmede; bölgesel ve ikili meselelerin yanı sıra turizm ve ekonomi gibi konuların da konuşulduğu aktardı.

İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin de konuşan Abdulati, Gazze'de en yakın zamanda barışın tesisi için adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Abdulati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İki devletli çözümün uygulamaya geçilmesi gerekiyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir. Filistin topraklarında 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdik. Bölge ülkeleri şu an devam eden tehlikeli gidişata dur demek için birlikte hareket etmelidir.

Bölgedeki önemli konuları ele aldık. Mısır'ın terörle mücadele konusunda yaptıklarını ifade ettik. Önemli olan bölgede gerilimin düşürülmesi. Bölgede gerilimin arttırılması çabaları olduğunu görmekteyiz. Bu çabaları her zaman kınadık"

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