Son dakika | Bakan Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması! Şam ziyaretinden kritik detaylar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TV 100'de canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki durumla ilgili, ''Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem" dedi.

Hakan Fidan, (Şara ile Abdi arasında imzalanan anlaşma) Yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli" ifadelerini kullandı. Hakan Fidan şöyle konuştu:

ŞAM ZİYARETİNİN DETAYLARI

"Suriye ziyaretimiz önemli bir ziyaretti. Geçtiğimiz yılın 8 Aralığında Suriye'de yeni bir dönem başladı. Çok büyük bir tarihi fırsat getirirken Suriye halkı ve bölge için aynı zamanda birçok problemin de başlangıç noktası oldu. Yeni yönetim ve Suriye halkı arkasında ülkeyi yokluğa, imkansızlığa, açlığa bırakmış bir liderin kalıntısıyla baş başa kaldılar ve şu anda sistem kendini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hem uluslar arası toplumun hem de komşular olarak bizlerin her türlü desteğine ihtiyacı var.

Geçtiğimiz hafta Ürdün'deydik. Orada Türkiye'nin çerçevesini önceden oluşturduğu DEAŞ'a karşı mücadele platformunun temelleri atıldı. Suriye bunun önemli bir ayağı. Bununla ilgili görüşmeler yaptık. Yeni mekanizmanın teknik özellikleri ve birtakım parametrelere baktık. Ardından Şam yönetimi ile YPG arasında varılan anlaşmanın üzerinden geçtik. Bununla beraber bölgesel güvenlik konularına da yakından baktık.

PKK TAMAMEN BİTECEK Mİ?

'Terörsüz Türkiye' konusunda 'PKK tamamen tasfiye olacak mı?' sorusuna cevap veren Hakan Fidan, ''Umarız PKK İmralı'nın çağrısına cevap verir'' diyerek kendini feshetmesi gerektiğini söyledi. Fidan anlaşma hayata geçmeden iyimser olamayacağını sözlerine ekledi.