Son dakika | Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı başvurusu hakkında açıklama

10 Aralık 2024 11:15 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:26

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç başvuruya ilişkin değerlendirmenin sürdüğünü belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi çağrıyı neden yaptığını açıkladı! 'İmralı A noktasıysa DEM B noktasıdır'

MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi çağrıyı neden yaptığını açıkladı! 'İmralı A noktasıysa DEM B noktasıdır'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM Grubu arasındaki yüz yüze temasın gecikmemeli olarak yapılmasını bekliyoruz" açıklamaları sonrası DEM Parti​ hamle yaptı. 26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, Adalet Bakanlığı​'na İmralı​'ya gitmek üzere başvuru yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek üzere yaptığı başvuruya ilişkin konuştu. Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun değerlendirilmesinin sürdüğünü söyledi. Yılmaz Tunç, "Değerlendiriyoruz, uygun bir gün için çalışmamız olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gündemi belirleyen açıklamalar yapan Devlet Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında tarihi bir çağrı daha yaptı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.

İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi.

Bunun üzerine DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.