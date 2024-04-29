Son dakika! Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim kapalı olacak

29 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilden 103 ayrı etkinlik başvurunun yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hepsine izin verildiğini söyledi ancak İstanbul için ayrı bir parantez açtı. Bakan Yerlikaya, İstanbul'da belirlenen güzergahlar arasında Taksim'in olmadığını açıkladı.

Bazı sendikaların Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak için başvuru yaptıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Onlara izin verilmeyeceği yazılı olarak bildirildi. Terör örgütleri de Taksim meydanına gelin çağrısı yapıyorlar. Taksim meydanı izin verilen güzergahlar arasında değildir. Konumu itibarıyla yürüyüş için uygun değildir" ifadelerini kullandı.

29 caddenin trafiğe kapatılacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs'ta başvuranlar Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, Kazancı yokuşuna çiçek bırakabilecekler. 11 müracaat var bu konuda" dedi.

İSTANBUL'DA 42 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Yerlikaya konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacaktır. İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim Meydanı'na çelen bırakabilecek, saygı duruşunda bulunabilecek ve basın açıklaması yapabilecek."