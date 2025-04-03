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 | Murat Makas

Son dakika | Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: CHP'de Müslim Sarı adaylığını açıklayacak

Son dakika haberi: İBB 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'na tutuklama kararı sonrası CHP'de olağanüstü kurultay kararı alındı. Kurultayda başkanlık seçimi için gözler aday olacak isimlere çevrildi. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci yazar Barış Yarkadaş, CHP'de Müslim Sarı'nın Cumartesi günü adaylığını açıklayacağını söyledi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 00:18

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kritik karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında çok önemli bir iddia ortaya attı.

Son dakika | Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: CHP'de Müslim Sarı adaylığını açıklayacak

CHP'DE ADAY OLMAK İSTEYEN İKİ İSİM

Barış Yarkadaş, ''Aday olmak isteyen iki kişi Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'' dedi. Ayrıca Barış Yarkadaş, ''Müslim Sarı Cumartesi günü adaylığını açıklayabilir. 600 delege ile aday olarak öne çıkabilir'' dedi.

Son dakika | Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: CHP'de Müslim Sarı adaylığını açıklayacak

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, ''bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor'' ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1907897651255030204

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