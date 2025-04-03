Son dakika | Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: CHP'de Müslim Sarı adaylığını açıklayacak

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kritik karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında çok önemli bir iddia ortaya attı.

CHP'DE ADAY OLMAK İSTEYEN İKİ İSİM

Barış Yarkadaş, ''Aday olmak isteyen iki kişi Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'' dedi. Ayrıca Barış Yarkadaş, ''Müslim Sarı Cumartesi günü adaylığını açıklayabilir. 600 delege ile aday olarak öne çıkabilir'' dedi.

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, ''bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor'' ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1907897651255030204