Son dakika | Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'ye silahlı saldırı!

Son dakika haberine göre Şehitkamil Hacıbaba Mahallesi'ndeki Zeugma Müzesi önünde şüpheli A.E.K., başkan yardımcısı Cihan Ekici'nin tabanca ile silahlı saldırı düzenledi.

Sağ ayak baş parmağından yaralanan ve hayatı tehlikesi bulunmayan Ekici, hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan saldırgan için arama çalışmaları devam ediyor.

BİR AY ÖNCE ADANA'DA YAŞANDI

Öte yandan, geçen 22 Ocak'ta Adana'nın İmamoğlu ilçesinin CHP'li belediye başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. CHP saldırıyı kınadı.