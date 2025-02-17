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Son dakika | Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'ye silahlı saldırı!

Son dakika haberi: Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyeden kısa süre önce işten çıkarılan Erol K.'nin silahlı saldırısından yara almadan kurtuldu.

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Son dakika | Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'ye silahlı saldırı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 17:42

Son dakika haberine göre Şehitkamil Hacıbaba Mahallesi'ndeki Zeugma Müzesi önünde şüpheli A.E.K., başkan yardımcısı Cihan Ekici'nin tabanca ile silahlı saldırı düzenledi.

Sağ ayak baş parmağından yaralanan ve hayatı tehlikesi bulunmayan Ekici, hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan saldırgan için arama çalışmaları devam ediyor.

BİR AY ÖNCE ADANA'DA YAŞANDI

Öte yandan, geçen 22 Ocak'ta Adana'nın İmamoğlu ilçesinin CHP'li belediye başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. CHP saldırıyı kınadı.

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