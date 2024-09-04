Son dakika | Beştepe'de kritik zirve! 12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'da

04 Eylül 2024 13:21 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:12

Ankara gündemi bugün çok yoğun... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi havalimanında karşıladı. Erdoğan'ın Sisi'yi karşıladığı anlar objektiflere yansıdı.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı. 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak bu gelişme oldukça önemli.

SİSİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Abdulfettah es-Sisi ziyaretinin hemen ardından ilk mesaj geldi. Sisi, "Türkiye'ye ziyaretimden ve Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

ANA GÜNDEM GAZZE OLACAK

İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masaya yatırılacak. Karşılama heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyor.

YENİ ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan iki ülkeden çok sayıda bakanın katılımı ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Ziyarette maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

MASADA KAAN DA OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile stratejik konuları ve bölgede yaşanan sorunları değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ABD'den talep ettikleri F35 savaş uçakları yerine Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'ı almayı istediği iddia edilmişti.