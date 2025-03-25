Son dakika | Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

CHP'Lİ ÜYELERLE DELEGE PAZARLIĞI İDDİASI

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri arasında CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege pazarlığı konusunda geçtiği iddia edilen bir konuşmanın ses kaydı sosyal medyadan paylaşıldı.

SES KAYDI İDDİALARINA AÇIKLAMA

İnan Güney'den iddialara cevap geldi. Söz konusu kayıtlarda kendi sesi olmadığını dile getiren Güney, öyle bir toplantıda da bulunmadığını söyledi. Güney açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum.

10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.

İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.

Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

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