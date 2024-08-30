Son dakika | Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

30 Ağustos 2024 20:06 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 20:39

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki programda açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos'un önemine işaret eden Erdoğan, uçak geminin orduya alınacağını ifade etti. "İç cephenin sağlam tutulması" gerektiğini söyleyen Erdoğan önemli mesajlar verdi.

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük zaferin 102.yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. Bir kez daha 102 yıl önce milletimize büyük bir zafer yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya kahramanların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

ORDUYA UÇAK GEMİSİ GELİYOR

Savunma sanayisinde son 22 yılda elde ettiğimiz başarılar dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere ise korku salıyor. Uçak gemimizi orduya katacağız.

"MİLLET İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Siz dostlarımla birlikte tüm milletimizin dünyanın farklı ülkelerinde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımızın ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Zaferler zincirinin bir diğer halkası olan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk'ün zaferler ayı Ağustos'tur. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şerefle taşımaya devam edeceğiz. Büyük Zafer yok edilmek istenen vatanından kovulmak istenen bir milletin yeniden doğuşunun adıdır. Millet istikbaline sahip çıkmıştır.

"İÇ CEPHEMİZİ SAĞLAM TUTMALIYIZ"

85 milyonun aynı fikirde olmasını beklemek doğru değildir. Ama iç kalemizde bir kan kaybı yaşanırsa bunu toparlamak meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz bedel öderiz. 85 milyon olarak hepimiz sıkıntı çekeriz. Sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine, hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım. 5. kol faaliyetlerin tuzağına düşmeyeceğiz."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum."

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