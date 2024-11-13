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Son dakika | CHP duyurdu: Etki ajanlığı teklifi geri çekildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 14:34 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:50
Son dakika | CHP duyurdu: Etki ajanlığı teklifi geri çekildi

Son dakika haberi: CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifinin geri çekildiğini duyurdu.

CHP​'li Murat Emir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
chpmeclis

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