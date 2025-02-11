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Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı

Son dakika haberi: CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede Aydın'ın 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

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Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 14:48

Son dakika haberine göre CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alacak şekilde bir paylaşımda bulundu. Bu skandal paylaşımda 'SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek' başlığıyla paylaşılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek CHP'li Cem Aydın hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında ifade veren Cem Aydın hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede söz konusu videonun çözümü ve bu videonun Aydın tarafında alıntılandığı vurgulandı. Başsavcı Akı Gürlek'in geçmiş dönemde üstlendiği görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, kimlik bilgilerinin yayınlanarak tehdit edildiği ve şüpheli Cem Aydın'ın alıntıladığı paylaşımda "Seyyar giyotin" şeklindeki sözün geçtiği kaydedildi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bu kapsamda bahsi geçen sözlerinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği, Cem Aydın'ın üzerine atılı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

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ETİKETLER
#cem adrian
#CHP İstanbul İl Başkanlığı
#Politika
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Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı
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