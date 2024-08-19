Son dakika | CHP Genel Başkanı Özgür Özel Filistin'e gidiyor!

19 Ağustos 2024 20:45 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:10

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin’e gitme kararı aldı. Ayrıca CHP, Can Atalay hakkındaki AYM kararı için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor.

DENİZ YÜCEL DUYURDU!

Mahmud Abbas, 15 Ağustos’ta TBMM’de yapacağı konuşmaya katılamadığı için Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özel’in Abbas’ın davetini kabul ettiğini duyurdu.

ABBAS'TAN DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Abbas, TBMM'de yaptığı konuşmaya ayağı kırıldığı için katılamayan Özgür Özel'i Filistin'e davet etti. Mahmud Abbas, “Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz” dedi.

CHP lideri Özel’i Filistin’e davet eden Abbas, “Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir” ifadelerini kullanmıştı.

"ZİYARETE GİDECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetine ilişkin açıklamada bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde CHP Genel Başkanı Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin soruya karşılık Yücel, "Filistin'in CHP için ikinci bir ev olduğunu, randevu beklemeksizin diledikleri her zaman Filistin'e gelebileceklerini kendisiyle paylaştı. Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz." şeklinde konuştu.

CHP'DEN CAN ATALAY HAMLESİ

Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Can Atalay hakkındaki AYM kararı için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

İZİN TALEBİ

Öte yandan Filistin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden geçişi için izin talebinde bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yakın zamanda Gazze Şeridi’ni ziyaret etmesi beklenirken, Filistin İsrail’den Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el Şeyh’in dün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'ye bir mektup gönderdiği ve Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden gitmesi için izin talebinde bulunduğu aktarıldı. Haberlerde, Abbas’ın söz konusu talebin reddedilmesini beklediği ve bu ret talebini İsrail'i daha fazla eleştirmek için kullanacağı öne sürüldü.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de açıkladığı son tahliye kararından yaklaşık 13 bin 500 Filistinlinin etkilendiğini bildirdi.