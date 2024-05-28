Son dakika! CHP lideri Özel'den önemli açıklamalar

28 May 2024 13:36 - Güncelleme : 28 May 2024 13:59

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmasından satır başlar:

"28 Mayıs 1918'de bağımsızlığına kavuşan kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunu kutluyorum. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, hüznü bizim hüznümüzdür. Bir kere daha Cumhuriyet bayramları kutlu olsun diyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Gelecekte de Türkiye'yi yönetecek olan partiyiz.

"İSRAİL'İN REFAH'TAKİ KATLİAMINI KINIYORUM"

İsrail devletinin Refah’taki katliamını kınıyorum. Daha önce 119 siyasi akrabamıza yazmış olduğumuz mektupla ülkelerinde iktidarda olan 24 başbakan ve cumhurbaşkanına yaptığımız çağrıyla Filistin’i tanımalarını beklediğimizi ifade etmiştim. Bugün ikisi siyasi akrabalarımız tarafından yönetilen Norveç ve İspanya’nın ayrıca İrlanda’nın Filistin’i tanıyacaklarını biliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME...

Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Geçtiğimiz günlerde sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmelerde de ısrarla bunun Türkiye’de iç hukuk marifetiyle çözülmesinin önemini ifade ettim. Büyük bir hak ihlali vardır. Alınan AİHM kararlarına, AYM kararlarına rağmen, arkadaşlarımızın içeride tutulması Anayasa ihlali, büyük bir haksızlıktır."

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ: ROZETİNİ ÖZEL TAKTI

Öte yandan İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, CHP'ye katıldı. Demirer'e rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...