Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken cevap: "Masum değil..."

30 May 2024 10:22 - Güncelleme : 30 May 2024 11:52

CHP lideri Özgür Özel, 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneli'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP kurultayını hatırlatan Özel, ''5 kasım günü sokaktaki duygu üyemize üyemizdeki duygu partimize yansıdı'' diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN MASUM OLMADIĞI BİR SÜREÇTE..."

Mayıs 2023 Genel Seçimlerine ilişkin yürütülen tartışmalar hakkında da konuşan Özel, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Özel, "2023'te burada detaylarını tartışmanın gereğinin kalmadığı kolektif bir başarısızlıkla, hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimde CHP'nin yürüttüğü politikalara da değinen CHP lideri, ''Siyaset kalesinin başarı kapısı için 3 koca kilidi açarken kendimize sorduk nasıl açarız bu kapıyı diye. Birinci kilidi gençler açtı. İkinci kilidi kadınlar açtı. Üçüncü kilit, bilimsel yöntemler çağdaş yaklaşımlar açtı. Bugün Türkiye'nin 4 bir yanında gençlerle kadınlarla belediyelerde görev üstlendik" değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kendine destek verildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım"