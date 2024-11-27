Son dakika | CHP lideri Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret edecek!

27 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 19:38

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşme gerçekleştirecek. Görüşme 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da gerçekleşecek.

Son dakika haberine göre, CHP​ lideri Özgür Özel, tutuklanan Esenyurt​ Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı​'na yaptığı başvuru onaylandı.

ZİYARET SABAH SAATLERİNDE OLACAK

CHP lideri Özel, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer'i ziyaret edecek.

YILMAZ TUNÇ 'DÜZGÜN ŞEKİLDE TALEP ETSİNLER' DEMİŞLERDİ!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşme için randevu verilmemesine ilişkin olarak, "İzin istiyorsanız, düzgün bir şekilde izin istersiniz, adam gibi istersiniz. Öyle sağa sola sataşarak, hakaret ederek, Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ederek, yargı mensuplarımıza 'Giyotin', 'FETÖ imamı', 'Şudur, budur' diyerek hakaret ederek izin istenmez. Herkes önce kendine baksın, nasıl izin istediğine baksın" dedi.