Son dakika! Bahçeli ile ne görüştü? Özgür Özel bütün detaylarıyla paylaştı

07 May 2024 13:39 - Güncelleme : 07 May 2024 14:56

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yapacağı konuşma öncesi partiye üye olan dördüz kardeşler ile İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti GİK üyesi Bahadır Erdem'e rozetlerini taktı.

Daha sonrasında konuşmasına başlayan CHP lideri Özel, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi ve emeklilere bir çağrıda bulundu. Özel, "Bütün emeklileri 26 Mayıs Büyük Emekli mitingine davet ediyorum" dedi.

Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarını da aktaran Özel, "Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz, bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı bir şekilde bunları değerlendirdiğimizi paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Özel'in konuşmasından satır başları:

"1 Mayıs'ta orada bulunanlar, itiraz edenler karşısında kendileri de birer emekçi olan polisimizle karşı karşıya getirildi. 49 yurttaşımız 1 Mayıs günü yaşananlar üzerine önce gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Gösteri ve yürüyüş hakkı kanuni haktır, onu engelleyip kanunlara uygun değil diye hapse atıyorsun. Bir an önce bu orantısız tutuklama tedbirinin kaldırılmasını, gençlerin serbest bırakılmasını istiyoruz.

KİRA SORUNUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU KENT İSTANBUL

İktidarın kötü ekonomi yönetimi, emekçiye, memura büyük bir çöküş yaşattı. Hayat pahalılığını, artan enflasyonu hep birlikte yaşıyoruz. Kira sorununun en yüksek olduğu kent Avrupa kentleri arasında İstanbul. Bütün emeklileri 26 Mayıs Büyük Emekli mitingine davet ediyorum

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

İddianame doğası gereği, savcının basında olmayan imkanları olduğu için, elindeki yetkiler çok fazla olduğu için, iddianame bilinenin hep ilerisindedir. İddianamelerle yeni gerçekler ortaya çıkar. İddianame gerçeğe atılmış adımdır. O adımı hepimiz adına savcılar yapar. Ankara’nın bütün gazetecileri, iddianameyi okuduklarında, iddianamenin kendilerinin gerisinde olduğunu gördüler. İddianamede olması gereken birçok şeyi görmedik. Bu iddianamenin asla kabul edilmemesi gerekmektedir. Bu meseleyi takip edeceğiz.

BAHÇELİ İLE NE KONUŞTU?

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra sayın Bahçeli 'Açıklama yapabilirsiniz' demesine rağmen kendisini ayakta bekleterek açıklama yapmayı doğru bulmadım. Ancak Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz, bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı bir şekilde bunları değerlendirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada Filistin ve Kıbrıs başta olmak üzere dış politikayı hangi gözle gördüğümüzü paylaştık.

CHP’nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu ancak yurt dışında Türkiye’nin partisi olduğunu altını çizdim. Kendisinin de daha önce seçimlerden önce paylaştığı gibi, 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eridiğini, temmuzda zam yapılmamasının neden olacağı sıkıntıyı, temmuz zammının sadece küçük işletmelerin sırtına bırakılmayıp, bu konuda devletin yapması gerekenler konusunda her ikimizin de birer milletvekili genel başkan olarak üzerimize düşenleri hatırladık.

28 Şubat davasının mağdur tutuklularından, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar kendilerine görüşlerimizi ifade ettik. Kendilerinin olumlu katkılarını ve farklı düşündüğü noktaları not aldık

BAHÇELİ-ÖZEL ZİRVESİ

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de bir görüşmesi gerçekleştirdi. 7 yıl aranın ardından iki parti lideri arasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.