Son dakika | Özgür Özel, Sinan Ateş duruşmasına katıldı: Mahkeme hızlıca itirazları reddetti

30 Eylül 2024 14:44 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:15

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, Sinan Ateş davası hakkında açıklamalarda bulundu. Ateş davasında mahkemenin itirazları hızlıca reddettiğini aktaran Özel, "Başkentteki cenaze ortada duruyor" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş​'in Ankara​'da silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 22 sanıklı dava​ bugün devam etti. Davayı CHP lideri Özgür Özel de takip etti. Mahkeme​ salonunda ayrılan Özgür Özel, kameralar karşısına geçerek Sinan Ateş​ davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Sinan Ateş'in ailesiyle davayı takip ettik. Ateş davasında mahkeme hızlıca itirazları reddetti. Ateş'in ardından iki evladı yetim kaldı, kanı yerde... Başkentteki cenaze ortada duruyor

"HAYSİYETSİZLER PARA KARŞILIĞI YATARLAR"

Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan dosyada. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada da yok. Nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, salonda kimi nasıl vurduğunu anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar.

"KATİLLER İÇERİYE GİDİNCE ADALET TECİLLİ EDECEK"

Buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp kamu vicdanında cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Katiller içeriye gidince adalet tecilli edecek.