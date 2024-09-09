Teğmenlerin kılıçlı yemini! CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

09 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:49

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ve teğmenlerin kılçlı yeminine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili sözlerine değinen Özel, "Bu millet böyle bir gerginlik istemiyor" dedi.

Kara Harp Okulları mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarla ilgili gerekli araştırma yapılıyor. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir. Birkaç kendini bilmez var. Onlar ordudan temizlenecek. Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Özgür Özel'e gazeteciler Erdoğan'ın bu sözlerini sordu.

"BU MİLLET BÖYLE BİR GERGİNLİK İSTEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösteren CHP lideri Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bir teğmenle bir imam hatip mezununu birbirine rakip, düşman gibi göstermenin son günü 31 Mart’tı. Milletimiz dedi ki; kucaklaşan siyasete prim veriyorum dedi. Sayın Erdoğan’ın bundan bir mesaj almasını umuyorduk. Onun için gittik, ziyaret ettik, iletişim kurduk. Hiçbir şey anlamadı. İlk günlerde kendi ifadeleri son derece kıymetliydi ama sonrasında şu akla uydu; ‘Kavga olmayınca CHP’ye yarıyor. Bu millet böyle bir gerginlik istemiyor"

NARÜN GÜRAN AÇIKLAMASI

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin de konuşan CHP lideri, süreci dikkatle takip ettiklerini aktardı. Partinin bir heyet oluşturduğunu söyleyen Özel, soruşturmayı yakından takip edeceklerini vurguladı.