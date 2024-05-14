Son dakika! CHP lideri Özgür Özel'den önemli açıklamalar

14 May 2024 13:43 - Güncelleme : 14 May 2024 14:01

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Soma için unutursak yüreğimiz kurusun" dedik İlk duruşmada 4 kilometre kuyruk vardı, son duruşmada salonda 200 kişiydik. Sonuçta hepimizin yüreğini kanatan bir karar alındı, Yargıtay kararı 5-0 bozdu. Karar 5 ay bekledi. Yargıtay'ın 5 üyesinden 3'ünü değiştirdiler. Yeni gelenler bir önceki kararı 3-2 bozdu. Ölen işçi başına 5 gün yatanlar çıktılar dolaştılar, dün de küstahlık yaptılar. 'Soma demeyin, biz orayı unuttuk' dedi.

Dün Soma'da tarihin en büyük kalabalığı vardı. Dün oradaki anneler ilk kez 'Biz adaletin geleceğine inandık' dediler. Getireceğiz and olsun. Soma'dan beri 649 madenci daha öldü ama kimsenin haberi bile olmadı. Soma'dan beri 2 Soma daha oldu. Burada mesaj Türkiye işçi sınıfına, örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Bütün işçileri sarı sendikalarına değil, mücadele sendikalarına üye olmaya davet ediyorum.

Son dakika haberinin detayları gelecek...