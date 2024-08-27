Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'den önemli açıklamalar

27 Ağustos 2024 14:32 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:45

CHP'de Tüzük Kurultayı mesaisi! Özgür Özel, eski CHP genel başkanları ile görüştü

CHP'de Tüzük Kurultayı mesaisi! Özgür Özel, eski CHP genel başkanları ile görüştü

CHP lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "CHP değişirse Türkiye değişir" diyen Özel, bahsi geçen değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmediklerini belirtti ve "Haksızlık olurdu, vefasızlık olurdu" değerlendirmesini yaptı.

Siyasi partilerin parti içi demokrasi olmadan var olamayacağını belirten Özel, "CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümünü 9 Eylül'de kutlayacağız" dedi.

31 Mart'ta CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunun altını çizen Özel, "O gün değişenler değişmeyenler yarışmış, değişim kazanmıştır. O gün eski ile yeni yarışmış, yeni kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Millet ve milletin adayları kazanmıştır. Millet kendisine istikamet dayatılırsa yeni kararı verir. İşte hu ön sıralarda o yeni kararın temsilcileri, İstanbul'un başarılı yerel yöneticileri oturuyor. Onlarla gurur duyuyoruz

Tüzük kurultayımız 4 Eylül'de başlayacak. Tüzüğümüzün son şeklini vereceğiz. 10 Nisan'dan bu yana mahallelerden, ilçelerden, illerden, STK'lardan, akademiden katkılar alıyoruz. Bir metnin iyi olması için ortak akılla yürütülmesi gerekir"

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