Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'den önemli açıklamalar

08 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:54

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Semih Çelik ismindeki cani iki genç kadını katletti. Tekirdağ​'da ise şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki sıla bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Şiddeti üreten bu düzenin kendisidir. Bu canileri yaratan ve aramızda dolaştıran koşullar nedir? Bu siyasi rejim, kadınları eşit görmüyor, kadınlara iyi gelmiyor. Öyle bir süreçteyiz ki bu iktidar kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyamadığı gibi bu konuda atılmış olumlu adımlardan da geri adımlar atıyor. AK Parti'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek imza ile çıkmasıdır"

Son dakika haberinin detayları gelecek...