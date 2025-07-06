Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!

İstanbul
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MYK sonrasındaki sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e MYK sonrasındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.
Ankara başsavcılığı, Özel hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı.
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