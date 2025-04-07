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 | Banu İriç

Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa etti. Yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz'ın AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

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Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 20:53

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Kararını kamuoyuyla paylaşan Yılmaz, istifasının gerekçesine dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilerek Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Yılmaz’ın istifası, parti kulislerinde ve yerel siyasette dikkatle izleniyor. Gelişmeye ilişkin CHP'den veya belediye yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı. Yılmaz'ın AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor.

Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı

Sıkça Sorulan Sorular

UMUT YILMAZ KİMDİR?
1981 yılında Gaziantep’te doğan Umut Yılmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini Gaziantep Fırat Koleji’nde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. İstanbul’da Aksan Hukuk Bürosu’nda stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı, ardından askerlik görevini KKTC’de yerine getirdi. 2004 yılından bu yana Gaziantep’te serbest avukatlık yapan Yılmaz siyasi yaşamında CHP'den aktif roller üstlendi 2018–2020 yılları arasında Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi.
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ETİKETLER
#chp
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#Umut Yılmaz
#Politika
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