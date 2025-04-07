Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Kararını kamuoyuyla paylaşan Yılmaz, istifasının gerekçesine dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilerek Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Yılmaz’ın istifası, parti kulislerinde ve yerel siyasette dikkatle izleniyor. Gelişmeye ilişkin CHP'den veya belediye yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı. Yılmaz'ın AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor.
Sıkça Sorulan Sorular
UMUT YILMAZ KİMDİR?
1981 yılında Gaziantep’te doğan Umut Yılmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini Gaziantep Fırat Koleji’nde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. İstanbul’da Aksan Hukuk Bürosu’nda stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı, ardından askerlik görevini KKTC’de yerine getirdi.
2004 yılından bu yana Gaziantep’te serbest avukatlık yapan Yılmaz siyasi yaşamında CHP'den aktif roller üstlendi
2018–2020 yılları arasında Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi.