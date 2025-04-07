Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Kararını kamuoyuyla paylaşan Yılmaz, istifasının gerekçesine dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilerek Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Yılmaz’ın istifası, parti kulislerinde ve yerel siyasette dikkatle izleniyor. Gelişmeye ilişkin CHP'den veya belediye yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı. Yılmaz'ın AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor.