Son dakika | CHP'de olağanüstü kurultay kararı: Tüzük ve program değişikliği ele alınacak 

04 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 20:38

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. 6-9 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan kurultayda tüzük ve program değişiklikleri gündeme gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde alınan kararda, tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere Olağanüstü Kurultay'ın 6-9 Eylül tarihlerinde yapılması kararı alındı.

SEMBOLİK AÇILIŞ SİVAS'TA

Kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta olacağı iddia edilirken Olağanüstü Kurultay 6 Eylül’de başkent Ankara’da başlayacak.

Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de iletişim halinde olunacak.

KURULTAY'DA ÖNE ÇIKACAKLAR...

CHP Genel Merkezi'nden alınan kulis bilgilerine göre, milletvekili seçimlerinde ön seçim yapılması kurultayda gündeme gelecek. Bazı üyelerin karşı çıktığı öneriye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sıcak baktığı iddia ediliyor. Diğer bir taraftan ise dönem sınırlamasının gelmesi talep edilecek. CHP Genel Başkanı, Milletvekilleri ve belediye başkanlarının en fazla 2-3 dönem görev yapabileceği sınırlamanın tüzük kurultayında getirileceği öne sürülüyor. Bir diğer öne çıkan madde ise parti üyelerinin CHP Genel Başkanını seçmesi olacak.