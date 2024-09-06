Son dakika | CHP'de Tüzük Kurultayı: Özgür Özel'den önemli açıklamalar

06 Eylül 2024 12:30 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:22

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20. Olağanüstü Kurultayı tüzük değişikliği gündemiyle toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulunuyor.

CHP'nin tüzük değişikliği gündemiyle toplanan 20. Olağanüstü Kurultayı başladı.

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta gerçekleştirilen kurultayın resmi açılışı, ATO Congresium'da yapıldı.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adıyla başlayan tüzük kurultayına, delegeler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve belediye başkanları katıldı. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katılmadı.

Genel Başkan Özgür Özel, salona eski genel başkanlarla beraber geldi.

DİVAN KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU

Kurultayda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Divan Kurulu Başkanlığına seçildi. Daha sonra yapılına Başkanlık Kurulu seçimi ile 2 başkan yardımcısı ve 6 yazman seçildi. Ardından Kurultay Başkanlık Kurulu Seçimi yapıldı, 2 Başkan Yardımcısı ve 6 Yazman seçildi.

Kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam bir yıl önceydi. 6 siyasi parti ittifak halinde girdiğimiz seçimleri maalesef kaybettik. Oturduk konuştuk, tartıştık hep birlikte yeni bir yol açmak için yola çıktık ve şunu söyledik; CHP değişecek, Türkiye değişecek. Değişim Kurultayımızın açılığını 4 Eylül'de Sivas'ta yaptık.

24 kişilik bir gölge kabine oluşturduk. Sayın Erdoğan'ın kabinesi 18 kişiden oluşmaktadır. Biz de her birisine karşı görevlendirmemizi yaptık. CHP bugünkü gölge kabinesinde olduğu gibi yarın kurulacak kabinede de eşit dağılıma öncelik verecektir.

Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışında Türkiye'nin partisindeyiz. Önümde duran her kürsüde Filistin'in haklı davasını savundum. Çünkü Filistin davasını savunmak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davalarını sahiplenmektir. 1 Mayıs'ta işçi örgütlerinin yanında olduk. Nerde bir meslek örgütü sesini yükseltiyorsa ilk biz sesini duyduk, yanlarında olduk.

Yerel seçimler yaklaşırken, partimiz ivme kazanmışken moralimizi bozmak isteyenler oldu. Her zaman karşımızda olan, klavye şövalyelerini o çukurda bıraktık, yolumuza baktık. Önümüzde 2 risk vardı. İktidarın kutuplaşma siyasetini sürdürdüğünü gördük. Bunlara kulak asmadık. Dedik ki sizinle kavga etmeyeceğiz. Sizin suni gündeminizin peşine takılmayacağız. Asla onların suni gündemine takılmadık.

İkincisi ise eski dostlarımız. Partimiz 2018-2019 ve 2020 seçimlerine ittifakla gitti. 2023 seçimlerine de ittifakla gidin denildi. İttifak arayışlarıyla ilgili üzerimize ne düşüyorsa yaptık ama sırf ittifak için olmayacak tekliflere evet demedik. Biz ittifakın partilerle değil milletin kendisiyle yapılacağını gördük. Bu zorlamanın sonuç almayacağını gördük. O yüzden milletle yapılan ittifaka inandık. Biz Türkiye ittifakı dedik, Rize'de Rize ittifakını duyduk, Aydın'da Aydın ittifakını duyduk. O ittifakı hep birlikte sahiplendik, hep birlikte büyüttük.

Yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken 3 güce inandık; kadınların gücü, gençlerin gücü ve bilimin gücüne inandık. 106 mitingde sadece halkın gündemini konuştuk. İttifakla girilen son 3 seçimden daha yüksek oya kavuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Millet 31 Mart'ta yeni bir siyasi iklim oluşturdu. Seçmen Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmıştır. Seçmen CHP'ye Türkiye'nin büyükşehirlerinin ekonomilerini emanet etmiştir. Bizim 412 belediye başkanımızın elindeki anahtar, Cumhuriyetin 2. yüzyılında partimizi iktidar yapacak anahtardır. Sokak ne diyorsa onları dinledik.

31 Mart öncesi bize başarı getiren doğrulara sahip çıktık, yanlışlardan uzak durduk. Bizden seçilip parti değiştirenlerle artık işimiz yok.

YENİ ANAYASAYA DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI

Çeşitli toplantılarda, bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var diyenlere; evet var ama mevcut anayasaya uyarsanız, yeni anayasayı konuşabilirseniz. Ama anayasaya bugün Erdoğan bile uymuyorsa, o yeni anayasayı yapacak yeni bir meclis, ona güçlü irade koyan, kuvvetler ayrılığına inanan güçlü bir yönetici iradeye ihtiyaç var. Onun da zamanı CHP iktidarıdır.

Yarın bir sihirli değnek bu iktidarın başına değerse, yarın sabahtan itibaren bütün AİHM kararlarına, AYM kararlarına uyarlarsa, kuvvetler ayrılığını, başta yürütmenin meclis üzerindeki ve yargı üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırırlarsa, bu konuda geçmişteki hatalarını telafi eder, yeni yanlışlar yapmazlarsa, o zaman CHP yeni bir anayasa söylemine bir kez daha kulak kabartır.

KURULTAYDA KAVGA BEKLEYENLERE CEVAP

Tüzük yapmak anayasa yapmak gibidir. Tüzük bir kişinin taahhüdü olamaz, ortak mutabakat gerekir. Bu tüzük ne Özgür Özel'in tüzüğüdür ne Kemal Bey'in ne il başkanlarınındır, tamamıyla bu partinindir. Oy birliğiyle geçen tüzük bugün burada. Geçmesi ne beni güçlendirir ne de geçmemesi beni zayıflatır. Bu tüzüğün sahiplenilmemesini kaygı verici bulurum. O yüzden demokratik tartışmaların örnek olacak nitelikte yapılmasını umuyorum. Bu salondan omuz omuza çıkalım.

"MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTEYEN ÖN SEÇİME GİRECEK"

Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz. Milletvekili olmak isteyenler ön seçime girecek, örgütten onay ve destek alacak.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. Partimizin gözdesini kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek. Ayrıca önceki genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu'na açılan dava ile hapis tehdidinde bulunuluyor. Herhangi bir belediye başkanımızın elini kolunu bağlıyorsunuz. Yalova'da yaptınız, belediyeyi elimizden aldınız, millet geri verdi. Ne yaparsanız yapın CHP kurumsal olarak onların arkasındadır. Bu güç iktidardasınız diye yanınızda olanlara benzemez, yarım asırdır bir arada olanlardan bahsediyoruz. Bizi bir arada tutan şey vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisidir."

KURULTAYIN GÜNDEMİ

Kurultayın gündemi, Kurultay Tüzük Komisyonu'nun oluşturulması, Program Komisyonu'nun oluşturulması, tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan raporun görüşülmesi ve oylanması ile devam edecek.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA SALONDA

Kurultaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, "İyi bir kurultay olsun, hep beraber tüzüğü tartışalım. Partimize, partimizin geleceğine, demokrasimize hayırlı olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise tüzük kurultayının partisinin iktidara yürüyüşünün ilk basamağı olacağını söyledi.

7-8 EYLÜL'DE PROGRAM ÇALIŞTAYI YAPILACAK

CHP'nin tüzük kurultayı programı, yeni parti programı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek Program Çalıştayı ile devam edecek. Çalıştay kapsamında 2 gün boyunca 20 yuvarlak masada program güncelleme çalışmaları yürütülecek.

Merkez ve yerel yönetim konularının da gündeme geleceği çalıştayda, küresel gelişmeler de ele alınacak. Çalıştaya, Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesi de katılacak. Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin hazırlayacağı Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından kurultayın kapanışında oylanacak.