Son dakika | CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak

19 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:09

Son dakika haberi: CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi. Kararın ardından Aydar'dan açıklama gecikmedi. Aydar, "Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Son dakika haberine göre; Ceyhan​ Belediye Başkanı​ Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi. Kararın ardından Aydar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karara karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Aydar, "Ortada büyük bir hukuk​ garabeti oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

"ORTADA BÜYÜK BİR HUKUK GARABETİ OLUŞMUŞTUR"

Aydar şu ifadeleri kullandı:

“Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD’si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız”