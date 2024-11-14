Son dakika | Özgür Özel'den CHP'li belediyelere soruşturmalara sert tepki: "Suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz"

14 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:30

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik müfettiş görevlendirmelerine ilişkin konuştu. CHP'li belediyelerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Özel, "Temel amaç CHP'li adaylara oy veren seçmeni cezalandırmak" dedi. CHP'li belediyelerin hesap vermekten kaçmayacağının altını çizen Özel, "Bakanlıklara "Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun" talimatı verildiğini biliyoruz ve yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a konser tepkisi: "Halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a konser tepkisi: "Halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi'ne konser incelemesi başlatıldı. CHP​ lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları:

"(CHP'li belediyelere soruşturma) Biz bu gelişmeleri iktidarın yerel seçim kaybından sonra yeni anayasa tartışmasından İsrail bize saldıracak tartışmasından, Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun tartışmalarından bağımsız görmüyoruz.

"TEMEL AMAÇ CHP'Lİ ADAYLARA OY VEREN SEÇMENİ CEZALANDIRMAK"

AK Partili belediyelerin ödemediği SGK​ primlerini faiziyle bizden istiyorlar. CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Temel amaç CHP'li adaylara oy veren seçmeni cezalandırmak.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZ HESAP VERMEKTEN KAÇMAZ"

Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler​ değildir. Meclis toplantılarını canlı yayınlıyor belediyelerimiz. CHP'li belediyeler hiç yapılmamış öğrenci yurtlarını kreşleri inşa ediyorlar. Bakanlıklara "Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun" talimatı verildiğini biliyoruz ve yaşıyoruz.

"MİLLET KARAR VERDİ..."

Her şeyde sandığa sığınanlar, çıktık işte kantara kardeşim. Millet karar verdi. Sana yüzde 20'sini verdiler bize yüzde 65'ini yönetme yetkisi verdiler. Turizmde yüzde 90'ın üstünde belediyeler CHP'de.

"MİLLETİN PARASINI DERNEKLERE, VAKIFLARA AKTARANLARDAN ALDIK"

Bunun devamında açıkça şunu söylemek lazım. Biz 25 yıl yönettikleri belediyelerde bir avuç azınlığa hizmet edenlerden aldık bu belediyeleri. Milletin parasını kendi çevresindeki derneklere, vakıflara aktaranlardan aldık"

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi için konser harcamalarına yönelik inceleme başlatıldı. Ankara’daki incelemenin nedeni, Cumhuriyet'in 101. yıl kutlamaları kapsamında yapılan 69 milyon liralık konser harcaması iddiası olarak belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiaları ihbar kabul ederek İçişleri Bakanlığı'na başvurdu ve bakanlık tarafından iki müfettiş görevlendirildi. İddiaların incelenmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde adli soruşturma başlatılabileceği öğrenildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Ebru Gündeş’e 4 milyon 750 bin lira ödendiğini ve konserler için toplamda 44 milyon 937 bin liralık fatura kesildiğini açıklamıştı. Yavaş, müfettişlerin 11 Kasım’da geldiğini belirterek, sürecin yeni olmadığını ve hesap vermekten çekinmediğini vurguladı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.