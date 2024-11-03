Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Amacımız enflasyonun tek hanelere düşmesidir!

03 Kasım 2024 19:04 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 19:24

Son dakika haberi: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek hanelere düşmesini hedeflediklerini söyledi...

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Son dakika haberine göre, Ekonomi Koordinasyon Kurulu​ (EKK) Cevdet Yılmaz​ Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının gündeminde, dezenflasyon​ sürecinde imalat sanayisine ilişkin süreç ve yatırım kredilerinin gelişimi konuları bulunuyordu. Uluslararası kuruluşlardan kredi kullandırılması da ele alınacak başlıklar arasında yer aldı.

"AMAÇ TEK HANEYE İNDİRMEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amacımız enflasyonun tek hanelere düşmesidir. Yapısal reformları bir takvim içerisinde hayata geçireceğiz. Temel amacımız sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır." dedi.

Toplantıda, sürdürülebilir büyüme, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve verimliliğe dayalı üretim ile istihdamın artırılması hedefleri ön plana çıktı. Rekabet gücünü artırmak amacıyla katma değerli üretim yapısına yönelik adımların atıldığı ifade edildi. Sanayi sektöründe teknolojik yenilenme ve dönüşüm için aktif sanayi politikalarının uygulanacağı duyuruldu.

Ayrıca, sanayi dönüşümünü desteklemek amacıyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması konusunda ilgili taraflarla iş birliği içinde yürütülen çalışmaların önemine değinildi. Güncellenmiş Yatırım Teşvik Programı (YTAK) ve HIT-30 gibi programların bu süreçteki rolü de değerlendirildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında emek yoğun sektörler ile imalat sanayinin dezenflasyon sürecindeki etkileri, uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim konuları yer aldı. EKK, sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılacak ilave adımlar masaya yatırıldı.