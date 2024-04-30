Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Taksim resti: Mitinge uygun değil

30 Nisan 2024 19:38 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 20:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Programı'nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı, 1 Mayıs'ın geçmişte kavganın ve çatışmanın bir sembolü olarak görüldüğünü anımsatarak, 2008 yılında bu günün Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edildiğini ve 2009'da resmi tatil ilan edildiğini hatırlattı.

2010 yılında Taksim'de kutlamalara izin verildiğini belirten Erdoğan, muhalefet ve bazı marjinal grupların 1 Mayıs'ı gölgelemeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için 40 ayrı güzergah belirlendiğini ifade ederek, izin verilen yerler dışında yürüyüş ve miting düzenlemenin iyi niyetli olmadığını vurguladı. Ayrıca, terör örgütlerine istismar zemini sunulmaması gerektiğini ve sendikalar ile STK'ları 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ettiğini ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan işçilere selamlarımı iletiyorum. Emek veren işçilerimize Allah razı olsun diyorum. Kavganın çatışmanın sembolü olarak görüldü 1 Mayıs. 2008 yılında 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ve 2009 yılında tatil ettik. 2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik. Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor.

Sendikalarımızı STK'larımızı 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ediyorum. Bugüne kadar toplanan çalışma meclisimiz sorunların tartışıldığı çözüm önerilerinin geliştirildiği bir meclistir. Sizlerin görüşlerine başvurduk. Sizden gelen tenkitlerle meselelere yaklaştık. İşçisiyle işvereniyle memuruyla esnafıyla meclis zemininde yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz dostlarıma da katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çalışma hayatının içerisinde bulunmuş bir kardeşinizim. Emeğin alın terinin kendisi ve ailesi için ter dökenleri o dönemlerde çok yakından gördüm.

Belediye başkanı başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemize hizmet ederken nereden geldiğimizi asla unutmadık. Net asgari ücreti 17.002 liraya yükselttik. 2016'da başlattığımız asgari ücret desteğini aylık 700 liraya yükselttik. Tüm gelir gruplarına asgari ücret kazançlarına kadar vergi muafiyeti getirdik. İstihdam sayımız 33 milyona yükseldi. Bir önceki yıla göre işgücü sayısı 775 bin kişi istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı. Gelecekte işsizlik oranının daha da artacağına inanıyorum. En önemli sorununun işçi bulamama olduğu görülüyor. Ara eleman sorunu yaşanıyor. Çırak bulamamaktan şikayetçi esnafımız.

KORONAVİRÜS DÖNEMİ İŞ HAYATI

Kısa çalışma ödeneğini getirdik. Salgın sonrası normalleşme desteği sağlandı. 500 bine yakın sözleşmeli personele kadroya geçme imkanı tanıdık. İşçi memur esnaf herkese eşit şartlarda sosyal güvenlik hakları verilmesini ilke edindik. Ülkemizde ve dünyada maalesef çalışma hayatı taraflarını birbirine düşmanmış gibi gösteriliyor. Asla uzlaşmayacağını savunuyorlar.

"İŞÇİ VE İŞVEREN AYNI GEMİDE"

İşçi ve işvereni çatıştırıyorlar. İşçi işveren patron rekabetine sokmayı doğru bulmuyorum. İşçinin de işverenin de hakkını alabilmesinin tesisi önemlidir. Yani ne işçi ezilecek ne de işveren mağdur edilecek. Aynı gemide olduğunun bilinciyle birbirlerine sorumlu olacaklar. İşçinin hakkının alamadığını düşündüğü sermaye sahibinin kendisini güvende hissetmediği bir tablodan hiçbirimize hayır gelmez. Millet olma, bir olmayı beraber olmayı gerektirir.

29 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FACİA...

Ruhsatı sıkıntılı bir gece kulübündeki yangında maalesef 29 işçimiz hayatını kaybetti. İhmallerin adresi muhalefet belediyelerine çıkınca adeta dillerini unuttular. 29 insan hiç can vermemiş gibi hak adalet özgürlük demeye pişkince devam ettiler.

Bayramın 2. günü teleferik faciasında da aynı aymazlığı gördük. Ellerinden gelse böyle rezaleti bizlere yaşatanları başımıza taç edecekler. Sırf aynı ideolojik kaynaklardan beslendikleri için terör örgütünün eylemlerini bile görmezden geldiler. Söz konusu insan ve insan hayatıysa diğer her şey ikinci planda kalır. Bu skandallara biz vicdan penceresinden bakıyoruz.