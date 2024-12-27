Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılını işaret etti: 'Bu sorunu inşallah bitireceğiz'

27 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:42

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 61 yıl sonra devrilen Baas rejiminden, Türkiye'deki güncel konulara değinen Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi. Terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, "2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak güney sınırlarımızın ötesinde tehditleri ortadan kaldırarak, ekonomi programımızı başarıya ulaştırarak, her alanda atılımlar yaparak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti Balıkesir​ 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:



Karesi'deki patlamada vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine rabbimden sabır diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Bakanlarımız şehrimize gelip ailelerin acılarını paylaştı. Kabine üyelerimizden bazıları ve vekillerimiz buradaydı dün. Biz de bazı kardeşlerimizi ziyaret edip taziye dileğimizi sunacağız. Bugün 2 ailemizi ziyaret ettik, onlarla dertleştik.

'29 İŞÇİNİN HESABINI VERİLECEK'

Ailelerimiz son derece metanetli davranıyor. Patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü ve titiz şekilde yürüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası kusuru olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacak.

'ELLERİNDEN GELSE ESAD'A MERSİYE YAKACAKLAR'

Suriye'deki mazlumları misafir ettik. Mültecilere kapımızı açtık. İnsanlık dışı yorumlar yapıldı. Çünkü muhalefet ellerindeki istismar malzemesi bitecek. Ellerinden gelse kürsüde zalim Esad'a mersiye yakacaklar.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Seçim kazanmaya çalışan Hitler özentileri çıktı. Irkçı faşist nefrete sandıkta geçit vermedik. 'Baba-oğul gibiyiz' diyenlere ne oldu? Ankara'da ne kapısını çalan, ne arayıp soran var. Bir köşeye atılıp unutuldu. Ne yapsalar boş. Tarihin tozlu raflarından silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

MUHALEFETE SERT YÜKLENDİ

Tarihin doğru yerinde durduk. Suriyeli kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına dönüş yolu açıldı. Onların varlığını olumsuz propaganda olarak kullananlar bugün dönüşlerinden rahatsız çünkü ellerindeki propaganda malzemeleri gidecek. Varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar.

Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde devletlerinin milletlerinin yanında yer almamıştır. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esad'e mersiye yakacaklar. Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu tüm dünya biliyor, ABD söyleyince CHP genel başkanını afakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar ama ABD'de kapı kapı dolaşan, Avrupa'dan aferin alacağız diyen siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi. Tarih ve millet önünde mutlaka hesap verecekler.

AK Parti olarak bize düşen, alternatif üretme, toplum hissiyatını kavrama görevini yerine getirmektir. Kongrelerimize büyük önem veriyoruz. Siyasette çıtayı yükseltip rekabet şartlarını yükselttik.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. İnsanımızın şikayetlerine kulak veriyoruz.

Yaptığımız ve yapacağımız her işin gayesi ülkemize daha çok eser kazandırmak, büyüyen Türkiye'yi dünyada en üst sıraya çıkarmaktır. Her ne kadar son mahalli seçimlerde kimi şehirlerde arzu ettiğimiz neticeyi alamasak da bunu bir yol kazası kabul ediyoruz. Allah'ın izni sizlerin gayreti ile partimiz ve ittifakımız uzun yıllar hem Melis'te hem belediyelerde iktidar olmayı sürdürecek. Türkiye için inancı ve vizyonu olan tek ittifak biziz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Biz Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız.

'2025'TE TERÖR SORUNUNU BİTİRECEĞİZ'

2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak güney sınırlarımızın ötesinde tehditleri ortadan kaldırarak, ekonomi programımızı başarıya ulaştırarak, her alanda atılımlar yaparak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız. Muhalefetin milletimize karamsarlık pompalamaya çalışmasının arkasındaki nedeni iyi biliyoruz.