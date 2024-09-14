Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-Nebi Haftası Açılış Programında konuştu: Peygamberimiz en güzel örnektir!

14 Eylül 2024 19:08 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 19:28

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-Nebi Haftası Açılış Programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdan önemli mesajlar verdi. İşte öne çıkan açıklamalar...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Peygamberimiz bizler için en güzel örnektir. Rehberimiz de, önderimiz de, uğruna can vereceğimiz de sadece ve sadece O'dur. O insanların en hayırlısı ve en merhametlisiydi. Efendimiz cihat meydanlarının muzaffer komutanıydı. Peygamber Efendimiz, kendi şahsiyetini Kur'an ile inşa ederken aynı zamanda ümmetinin de şahsiyetini şekillendirmiştir. Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır.

"KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ama tek tek kişiler bozulursa aile bozulur; aile yozlaşırsa toplum çürür; toplum çürürse devlet çürür, millet çürür bütün insanlık zeval görür. Son iki asırdır çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Milletimizin kadim medeniyetle bağını zayıflatmak isteyenler yıllardır aynı noktaya hançer vuruyor.

Aralarında FETÖ'cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı ve sinsice yapıyor. Biz bunlardan ülkeye kötülük dışında, nifak ve husumet dışında zaten bir şey beklemiyoruz.

"NARİN İÇİN HER TÜRLÜ ADIM ATILACAKTIR"

8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapıyorlar. 40 yılda yüzlerce Narin'i, binlerce vatandaşımızı öldüren terör örgütü uzantıları aynaya bakmadan millete insanlık dersi vermeye çalışıyor. Narin için her türlü adım atılacaktır.

"TEKİRDAĞ'DAKİ ALÇAKLIĞIN HESABI SORULACAK"

Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz."

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