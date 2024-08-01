Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Haniye suikastının ateşkes çabalarına darbe vurduğunu söylerken, Biden ise rehine takası sebebiyle Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki son durum, Türkiye'de MİT koordinesinde gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİ'NDE ALKIŞLANMASINA TEPKİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan; görüşmede İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki alkışlama görüntülerinin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu bildirdi.
'HANİYE SUİKASTI ATEŞKESE DARBE İNDİRDİ'
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.
BIDEN'DAN ERDOĞAN'A 'REHİNE TAKASI' TEŞEKKÜRÜ
Öte yandan görüşmede bu akşam saatlerinde Rusya ve ABD arasında MİT koordinesinde Ankara'da gerçekleştirilen rehine takası da gündeme geldi. ABD Başkanı Joe Biden, rehine takasının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.