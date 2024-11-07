Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Trump'la görüştü!

07 Kasım 2024 00:22 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 00:36

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, seçim zaferi dolayısıyla Trump’ı tebrik etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik! 'Daha adil bir dünya' mesajı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik! 'Daha adil bir dünya' mesajı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, ABD​'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump​ ile telefonda görüştü. Erdoğan, seçim zaferi dolayısıyla Trump’ı tebrik etti.

TRUMP'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde yeni dönemde Türkiye​ ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennisini belirtti. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı​ Joe Biden da başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı telefonla arayarak kutladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Trump ile telefonda görüştü.

Donald Trump'ı seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutlayan Biden, Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreni öncesinde "yumuşak bir geçiş" için çalışacağı sözünü verdi. Trump'ı, Beyaz Saray'a görüşmeye davet eden Biden, ayrıca "ülkeyi bir araya getirmek" için çalışmanın önemini vurguladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı. Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

HARRİS'TEN TRUMP'A TEBRİK

Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimi kazanan rakibi Donald Trump’ı arayarak tebrik etti. ABD’de başkanlık seçiminde sonuçların netleşmesinin ardından Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimi kazanan Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı arayarak tebrik etti. Harris'in yardımcısı, Harris'in öğleden sonra yapmayı planladığı konuşma öncesinde Trump ile iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesinin önemini ele aldığını ifade etti.

NETANYAHU İLE TRUMP "İRAN'I" GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile "İran" konusunu ele aldı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

"Samimi ve sıcak" geçtiği söylenen görüşmede, Netanyahu'nun Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiği kaydedildi. Açıklamada, "İkili (Netanyahu-Trump), İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmayı kabul etti ve ayrıca İran tehdidini de görüştü." ifadesine yer verildi.