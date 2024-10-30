Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor

30 Ekim 2024 12:13 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:59

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor. Erdoğan son yaşanan olaylarla ilgili ne mesaj vereceği oldukça merak konusu...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Milli mücadelenin şehit ve gazilerini, tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan tüm şehitlerimizi, tüm yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

TUSAŞ'A HAİN TERÖR SALDIRISI

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de rahmetler diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

"TUSAŞ ÇALIŞANLARIMIZI DAHA AZİMLİ GÖRDÜM"

Yerli milli helikopterimiz T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığı'mıza teslim ettik. Yıl sonu gelmeden iki GÖKBEY'i daha jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026'da toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızı daha azimli gördüm, gözlerinde adeta bir adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla üreterek, çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum.

"CUMHURİYET AYDINLIK GELECEĞİMİZDİR"

Cumhuriyet milletimizin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir.

Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, Alevi'nin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Sağın da solun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, Türk'ün de, Kürt'ün de cumhuriyetidir.

Bu cumhuriyet ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım diyen Laz'ın, Çerkez'in, Rum'un yani herkesin cumhuriyetidir. Bu vatana bağlı kimsenin cumhuriyetle bir sorunu yoktur.

Şehitlerimizin kanından rengini alan al bayrağımızla, birliğimizin, kardeşliğimizin temel metni olan İstiklal Marşı'mızla cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyet ruhunu korumaya, kollamaya devam edeceğiz.

Türkiye sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim'de ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. Kuşkusuz 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik bir dönüm noktasıdır. Yeni bir başlangıçtır. Ancak bu aziz millet, yüz yıllardır, bin yıllardır hem tarih sahnesinde var olan hem de tarih yazan bir millettir.

"DÜNYANIN 11. EN BÜYÜK EKONOMİSİYİZ"

Cumhuriyetimiz 101 yılda önemli mesafeler kat etti. Satın alma paritesine göre Dünyanın 11. ekonomisidir.

Ülkemizin her köşesini ihya ettik. Bağımsızlığımızı korurken iddialarımızı ideallerimizi sımsıkı muhafaza ettik. Bu hafta Hatay'daydık. Büyük depremin yaşandığı şehrimizde yeniden ayağa kalkış var.

Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğiz. Savunma sanayisinde 23 yıl önce yüzde 20'lerdeyken şimdi yüzde 80 seviyesindeyiz.

"TERÖRÜ KURUTACAĞIZ, KARDEŞLİĞİ BÜYÜTECEĞİZ"

AK Parti'mizi 2001'de kurarken en büyük hedefimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, cumhur ile cumhuriyeti buluşturmaktı. Kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik.

Göreve geldiğimizde ülkemizin tamamıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerimizde ciddi bir ihmalkarlık söz konusuydu. Hiç kimse inkar edemez ki Doğu ve Güneydoğu illerimize altyapısı ile üstyapısı ile üretimi ile tarihin en büyük yatırımlarını biz yaptık.

Bunu yaparken dedik ki terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz.

"DEVLET BAHÇELİ'YE ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"

Cumhur ittifakındaki yol arkadaşımız Devlet Bahçeli'ye grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey tavır konuşma söylem ve siyasetiyle feraset ve tecrübesiyle cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen tarihe istikamet çizen bir liderdir.

Buradan Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz gibi devlet herkesin devleti olmalı herkesi eşit kucaklamalı. Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. CHP'nin sayın özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum.

Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK teörr örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatız olan sayın Özel'e de bundan rahatsız olma, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin.

Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Mevcut yönetime destek olacaksın. Siz rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.

Son dakika haberinin detayları gelecek...