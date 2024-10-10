Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rama'dan dünyaya ortak mesaj: İsrail durdurulmalı

10 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:48

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" dedi. Arnavutluk Başbakanı Rama da İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Balkan turunun ilk durağı kapsamında Arnavutluk​'a geldi. Başkent Tiran'da bulunan Rahibe Teresa Havalimanı'na geçen Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti. Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama​ ile bir araya geldi.

TİCARETTE YENİ HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''dostane ilişkilerimiz bir asrın ötesine uzanıyor.'' dedi. Ayrıca Erdoğan, ''Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkaracağız. Bugünkü aldığımız kararla terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgesel konular ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sağlık alanındaki güçlü iş birliğimizi de rekor sürede inşa ettiğimiz hastanenin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz. Değerli dostum Başbakan Rama ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda ortak kararlar aldık.

Sayın Başbakan ile bölgesel ve küresel konularda görüştük. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail zulmünü görüştük. Netanyahu hükümetinin artık küresel düzeni tehdit eden saldırganlıklarını paylaştık. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım artık durmalı. İsrail'in üzerinde gereken baskının oluşması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor.

Balkanların en büyük camisi olan güzide eser birlik duygusunun yeşereceği bir ibadethane olacaktır. Tüm Arnavut dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR GELİŞİM GÖSTERDİ

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle:

Bugün büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli Konsey'in ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Bu işbirliğimizi güçlendirmek adına, değerlendirmelere yönelik somut adımlarla varılan mutabakatlarımıza somut adımları atmak üzere burada bulunduk. Ne zaman biz bir araya gelirsek kendisi tekrar vurgulamaktadır ki mutabakatımız, özellikle de ticari anlamda tam olarak potansiyelimizi, her iki ülkenin potansiyelini tam olarak ifade edemediğini söylemek istiyorum. 2 milyon euro hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu da aşmayı diliyoruz. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 85 oranında artış gösterdi Türk vatandaşlarının Arnavutluk'u ziyareti.

Daha fazla yatırım için bir mutabakata vardık. Türkiye olağanüstü bir gelişim göstermiştir. Bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Diğer taraftan birçok işbirlikleri imzalamış olduk. Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma vardı ki, İTÜ'nün Tiran'da bir program açması konusu büyük önem arz etmektedir.