Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya-Pasifik turuna çıkıyor: 3 Ülke 3 İş Forumu!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya-Pasifik turu öncesi açıklamalarda bulundu.

BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayacak 4 günlük gezimiz için birazdan yola çıkacağız. Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız.

Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Sayın Cumhurbaşkanıyla başkanlık edeceğiz. Kendisini en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde ağırlamış akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik. Turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu ziyaretim sırasında Başbakan Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ali Zerdani ile de bir araya geleceğiz. Bu görüşmememizde ikili münasebetlerimizi yanı sıra bölgesel konuları da ele alacağız. Bu ziyaretimizde dostluğumuzu kardeşliğimizi bir adım öteye götüreceğiz.

"İSRAİL’İN AKLINDA İNSANLIK DIŞI PLAN VAR"

Suriye'de istikrar sağlanacak. Gazzelileri binlerce yıllık ebedi vatanından çıkarmalarına kimsenin gücü yetmez. 470 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına rağmen Gazze halkı Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Gazze'yi Gazzelilerden koparmaya yönelik plan tuz, buz olacaktır. Barış isteniyorsa ateşe benzin dökmekten değil Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor. İsrail’in aklında insanlık dışı plan var.

"SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOKTUR"

Ülkemizdeki ana muhalefete bir çift lafımız var. Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize.

Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın Şara'nın orada verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir.

İsrail yönetimin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi planların olduğunu görüyoruz. Şunu açıkça söylemek isterim, siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetimi Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir. İsrail'in her türlü saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağımız konuşmada, Gazze'de yapılması gerekenleri paylaşacağız.