Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan av sezonunu açtı: 35 milyar liralık destek sağladık

31 Ağustos 2024 20:37 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 21:15

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: AB ya da Şangay arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: AB ya da Şangay arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen av sezonu açılışında balıkçılık sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yarından itibaren başlayacak olan av sezonu için tüm balıkçılara iyi temennilerde bulunan Erdoğan, balıkçılık sektörünün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladıklarını belirtti.

Erdoğan, önümüzdeki üç yıllık dönemde balıkçılar için hazine destekli tarımsal kredi limitinin 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte, balıkçıların daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

Sürdürülebilir balıkçılığın önemine değinen Cumhurbaşkanı, çevre bilinci ve denizlerin korunmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balıkçılık sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık.

HALİÇ'TEKİ MUSİLAJI HATIRLATTI

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz.

"BALIKÇILIK ALANINDA HER YIL YENİ İMZALAR ATIYORUZ"

Ülkemizin ve balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmasına imza atıyoruz.

Geçen yıl 10 olan anlaşma sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülke ile müzakerelerimizde son aşamaya geldik.