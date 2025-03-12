Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net çağrı: Güç kaybını Türkiye ile önleyin!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir" dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

"2 KİLİT MÜTTEFİKİZ"

"Yeni ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolara çıkarma konusunda hedef koyduk" diyen Erdoğan, "Polonya Türkiye için önemli pazarlardan biri. Türkiye ve Polonya NATO'nun doğu ve güney kanatlarındaki iki kilit müttefiktir. Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE BAŞARABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AB'ye tam üyeliğimizin stratejik hedefimiz olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir.

Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek adımları görüştük. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda görüşmemizde yer aldı. Ukrayna'nın ateşkese olumlu yaklaşmasını önemli buluyoruz. Rusya'dan da benzer bir adım bekliyoruz.

Polonya Başbakanı Tusk ise önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rusya olumlu yaklaşacak mı yaklaşmayacak mı cevabını bekliyoruz. Bugünkü görüşme aslında dönüm noktasıydı. Avrupa ve bölge için ne istediğimizi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sizi Varşova'da da görebileceğiz. Türkiye'nin AB'ye girme sürecine artık gerçekçi bir süreç olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.