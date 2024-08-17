Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü!

17 Ağustos 2024 19:36 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:59

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Tüm şehirlerimiz afete hazır hale gelene kadar çalışacağız

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Tüm şehirlerimiz afete hazır hale gelene kadar çalışacağız

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede önemli konular masaya yatırıldı.

AZERBAYCAN'DAN YANGINLAR İÇİN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam ediyor. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletirken, Azerbaycan’ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederken Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade etti." denildi.