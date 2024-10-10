Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanların en büyük camisini açıyor

10 Ekim 2024 18:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 18:07

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Balkanların en büyük camisinin açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ve Arnavutluk​ Başbakanı Edi Rama​, Başbakanlıkta baş başa görüşme, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ardından Tiran'da cami açılışı programına geçti.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Balkanların en büyük camisi olan Namazgâh Caminin açılışında konuşuyor.

"ARAMIZDAKİ DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Balkan Coğrafyasının en büyük Camisi sembol olacak. Namazgah Cami kardeşliğimizin nişanesidir."

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