Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Bangladeş lideri ile görüştü! Sel felaketinde ülkeye destek mesajı 

27 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 18:23

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede büyük sel felaketi yaşayan ülkeye destek mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

SEÇİMLER İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Türkiye ve Bangladeş’in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi.