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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel neden korkuyorsunuz?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programında konuştu. Muhalefeti 'sokak çağrıları' nedeniyle sert bir şekilde eleştiren Erdoğan, "Sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 21:38

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının 22'nci iftarını partisinin İstanbul İl Başkanlığının kıymetli neferleriyle yaptıklarını belirterek, iftar sofrasına teşrif eden katılımcılara yürekten teşekkür etti. İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çeken Erdoğan, Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in 'sokak' çağrılarına tepki gösteren Erdoğan, "Neden korkuyorsunuz?" dedi.

"RAMAZAN'I EN İYİ ŞEKİLDE İDRAK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ekibine, mübarek ramazan akşamında kendilerini bir araya getirdiği, hasret gidermelerine, hasbihal etmelerine imkan sağladığı için şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, "AK Parti İstanbul İl Teşkilatına ve Başkanlığına bizi bir araya getirdiği için şükranlarımı sunuyorum. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif-i uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bağışlanma ayı olan Ramazan'ı en iyi şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Manevi havasından istifade etme gayreti içerisindeyiz. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazları katında kabul buyursun. Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz zalime kimliğine göre davrananlar gibi asla olmadık ve olmayacağız. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve katliamların son bulması için çok önemli bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Siyonist rejim özellikle kadın ve çocukları katlederek oluk oluk Müslüman kanı döküyor.

"KİMİN AYAĞINI KAYDIRACAKSINIZ?"

Sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var. Şehirlerde kargaşa atmosferi için her yolu deniyorlar. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak. Medyayı tehdit ederek siyaset yapılmaz. CHP, soyguncu aklayan aparata dönüştü, Gazi'nin partisini hırsızların eline verdiler.

'ÖZGÜR ÖZEL NEDEN KORKUYORSUNUZ?'

Özgür Özel 'yolsuzluk yoktur' diyemiyor. Neden korkuyorsunuz? Şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız? Samimi CHP'li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı içlerine sindiremiyor. CHP bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılarından temizlenmedikçe siyasi itibarını tekrar kazanamaz.

"BIRAKIN MAHKEMELER KARARINI VERSİN"

Biz karşımızda CHP'nin mevcut durumu gibi perişan değil kalitemize uygun bir muhalefet görmeyi arzu ederiz. Bir kez daha hatırlatmaktan fayda görüyorum. Sokaklara çıkarak yanına sol örgütleri vandalları alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri geride kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizmek mazide kalmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi ve hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan kararını versin."

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Sıkça Sorulan Sorular

İMAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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