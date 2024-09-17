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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ali Koç'u kabul etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:20
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe&#039;de Ali Koç&#039;u kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beştepe'de kabul etti.

Beştepe​'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Fenerbahçe​ Kulübü Başkanı Ali Koç​ ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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