Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ali Koç'u kabul etti

17 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:20

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beştepe'de kabul etti.

Beştepe​'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Fenerbahçe​ Kulübü Başkanı Ali Koç​ ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Son dakika haberinin detayları gelecek...