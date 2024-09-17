Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ali Koç'u kabul etti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:20
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beştepe'de kabul etti.
Beştepe'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com